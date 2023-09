Udinese-Fiorentina / Il top ed il flop della quinta giornata di campionato

Si conclude la quinta giornata di campionato per l'Udinese. Ecco il top ed il flop dell'incontro con la Fiorentina di Vincenzo Italiano

Redazione

Oggi l'Udinese ha davvero dato tutto sul campo da gioco. Alla formazione di Andrea Sottil non si può dire nulla, perché ha provato in tutti i modi a segnare e provare a vincerla. Sfortunatamente per il club di Udine non è bastato anche perché gli avversari hanno approfittato al massimo delle poche palle gol arrivate tra i loro piedi. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il top ed il flop della quinta giornata di campionato. Ecco chi ha sorpreso ed invece chi ha deluso.

Il top — Oggi in realtà tutta la squadra ha detto la sua e giocato una buona partita. Nel complesso a parte qualche grossolano errore tutti si sono comportati bene e meritati la sufficienza. Difficile dare un top però perché nessuno ha spiccato. Questo probabilmente è anche il vero problema del team di Andrea Sottil. Una buona squadra, ma senza un calciatore che riesca davvero a fare la differenza sul campo da gioco. Alla fine i risultati parlano chiaro e il team è ancora troppo poco per il nostro campionato. Speriamo che il ritorno di personalità forti come Pereyra e Deulofeu possano dare una grossa mano.

Il flop — Lorenzo Lucca è senza ombra di dubbio il peggiore nel corso di questa giornata. Il bomber italiano gioca una buona partita per gran parte dei novanta minuti, ma alla fine rovina tutto con una sola giocata. Al minuto 65 Festy Ebosele si trova solo davanti alla porta, sceglie di passare la palla a Lucca che senza portiere riesce a mettere la palla fuori dallo specchio. Un errore da mai dire gol quello del ragazzo ex Pisa. Non solo pesa fortemente sul suo incontro, ma anche sul risultato finale e di conseguenza diventa difficile non assegnare il flop di giornata. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati nel corso di questo incontro. Ecco le pagelle di Udinese-Fiorentina <<<

