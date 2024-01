Fiorentina-Udinese 2-2 / Il top ed il flop di serata: bentornato Lovric

La sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l'Udinese di Gabriele Cioffi è appena volta al termine. Ecco il top ed il flop di giornata

Proprio in questo istante è appena terminata la sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l'Udinese di Gabriele Cioffi. Una sfida di primissimo livello che ha lasciato soddisfatti sia i tifosi delle due squadre che quelli neutrali. Sicuramente lo spettacolo non è mancato all'Artemio Franchi di Firenze. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere il top ed il flop nel corso di questa sfida di campionato.

Il top — Bentornato Sandi Lovric, questo è senza ombra di dubbio il primo commento che nasce dopo aver visto all'opera un calciatore come lo sloveno. Oggi gioca in maniera perfetta sin dai primi minuti e non demorde mai. Al decimo arriva quel gol che li mancava da decisamente troppo tempo. Nel corso della seconda frazione anche il terzo assist nel corso delle ultime tre partite. Una stagione che non era iniziata nel migliore dei modi, ma che il calciatore sloveno vuole ribaltare il prima possibile attraverso grandi prestazioni in fila.

Il flop — Il calciatore che delude le aspettative in realtà non c'è, perché oggi l'Udinese gioca una partita perfetta e la pareggia nel finale solo quando la Fiorentina inizia ad attaccare senza un grande ordine, ma solamente per trovare il punto. Però l'errore di Joao Ferreira con quel braccio largo costa ben due punti (li ennesimi nel finale di gara). La squadra deve darsi da fare e soprattutto migliorare l'attenzione nel finale. Il dato che riguarda i gol presi a fine partita inizia ad essere preoccupante, visto che Cioffi da quando siede sulla panchina ha già gettato al vento ben dieci punti oltre l'85esimo. In conclusione non perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle della sfida tra Fiorentina e Udinese <<<

