Fiorentina-Udinese, Callejon: “Oggi ho giocato davanti e ho fatto bene”

UDINE – Poco fa la Fiorentina ha battuto l’Udinese 3-2 in una gara equilibrata. I friulani avrebbero potuto ottenere qualcosina in più ma alla fine a scamparla sono stati gli uomini dell’ex tecnico bianconero Giuseppe Iachini. Il vecchio allenatore dei friulani ha azzeccato alcune scelte tattiche, come quella di schierare in attacco José Callejon. Al termine della sfida l’ex esterno del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Dopo il pareggio contro lo Spezia dovevamo riprendere i tre punti, è stato importante per il gruppo, la società e i tifosi. Siamo felici e affrontiamo adesso la Coppa Italia, andiamo avanti. Tensione? Si sentiva un po’ perché dovevamo vincere, bisogna imparare a gestire le gare e ad andare in avanti anche in vantaggio, per cercare altri gol e chiudere la partita. Questo ci manca un po’. Come sto? Mi sto ritrovando piano piano, sto cercando la mia miglior forma. Ho bisogno di giocare e aggiungere minuti, da seconda punta ci ho giocato poche volte ma mi devo abituare al modulo, ai compagni e a conoscerli un po’ meglio. Da esterno con Ribery? Vediamo, oggi mi ha chiesto di giocare davanti e ho fatto del mio meglio. Voci su Iachini? Si sentono perché non è piacevole non vincere ma questo è il calcio”.