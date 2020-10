Fiorentina-Udinese, Iachini rischia contro la sua ex squadra

UDINE – Domani pomeriggio, alle 18:00, lo Stadio Artemio Franchi ospiterà la gara tra Fiorentina e Udinese. Al momento nessuna delle due squadre può dirsi soddisfatta della propria classifica. Se tutto sommato, nonostante i risultati deludenti, i friulani siano fuori dalla zona retrocessione, le ambizioni dei violia vanno ben al di là della sola salvezza. I toscani sperano quanto meno di tornare a lottare per un posto in Europa, visto che il presidente Rocco Commisso ha messo su una squadra per farlo. Ciò che convince meno all’interno del club prossimamente rivali dei friulani, è la guida tecnica. L’ex Giuseppe Iachini potrebbe saltare proprio contro la sua ex squadra. Il cambio di allenatore è quello che darebbe la scossa in un momento così confuso per i gigliati.