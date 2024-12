Fiorentina 1-2 Udinese | Parla Runjaic: “Il miglior regalo di Natale per noi”

Appena terminata la sfida di campionato tra l'Udinese di Mister Kosta Runjaic e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Ecco le dichiarazioni

Nicola Badursi 23 dicembre - 20:55

Appena terminata la sfida di campionato tra l'Udinese di Mister Kosta Runjaic e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Ecco le dichiarazioni del coach che guida le Zebrette.

Quanto è importante questa vittoria? — "Tre punti fondamentali contro un gran team. Per il momento la Fiorentina ha giocato una grande stagione e soprattutto anche oggi nel primo tempo. Non sono contento del nostro primo tempo ma siamo molto felici. Non può che essere il miglior regalo di natale per noi".

Questo team può arrivare in Europa? — "Prossima domanda, prossima domanda, prossima domanda..."

Lucca o Thauvin qual è il miglior gol? — "Non mi interessa qual è il migliore, ma mi interessa soltanto sapere che si segna e non in che modo o chi segna. Quello di Lucca, però, è davvero un bel gol".

Il punto su Sanchez — "Noi consociamo le qualità di Sanchez e nel passato è stato uno dei migliori calciatori del mondo. Quest'anno, però, non è al 100% e di conseguenza non ha ancora nelle gambe la partita dall'inizio ed era solo disponibile per qualche minuto. Oggi però era davvero una sfida molto complicata. Dobbiamo continuare e speriamo di vederlo nel futuro".

