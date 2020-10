Fiorentina-Udinese, Pradè: “Oggi ci interessava solo vincere”

Notizie Udinese

UDINE – Al termine della vittoria della Fiorentina contro l’Udinese, il DS Daniele Pradè ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di violachannel.it:

“Serviva a tutti quanti questa vittoria, uno scarico di tensione grande. Abbiamo vissuto una settimana difficile dopo il pareggio con lo Spezia, non eravamo sereni ma abbiamo approcciato bene la gara, come sempre perché siamo sempre andati in vantaggio, a parte la gara con la Sampdoria. Poi vengono le paure sul 2-1, ripensando a Milano, allo Spezia e invece l’abbiamo portata a casa. Oggi non interessava come portarla a casa ma vincere. Dispiace per gli infortuni, è una squadra che quando vuole fa male. Ci prendiamo questi tre punti e continuiamo a lavorare. Siamo contenti per il presidente e i tifosi. Callejon? Sarà un giocatore che ci darà tanto, non è al massimo della condizione, quando manca Ribery, cioè il migliore, la squadra non è migliore. Però abbiamo fatto vedere di stare bene dentro al campo, dobbiamo essere più precisi più squadra. Coppa Italia? E’ una coppa importantissima, vogliamo far bene e arrivare più in là possibile”