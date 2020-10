Fiorentina-Udinese, un legame invisibile che porta a Spalletti

UDINE – Tra poco più di 24 ore l’Udinese tornerà in campo in Serie A con l’obiettivo di battere la Fiorentina. Gli uomini di Luca Gotti vorranno guastare ancor di più i piani ad una viola altalenante. La squadra allestita dal presidente Rocco Commisso è da Europa League, ma nonostante ciò i viola sono nel bel mezzo della lotta per non retrocedere. Questo ha causato qualche malumore all’interno del club che vorrebbe giovare di un cambio drastico. Certo, tre punti contro i friulani farebbero comodo, ma quello che ci vuole ai toscani è un cambio di marcia drastico. Qualcosa di simile all’arrivo di un nuovo tecnico per intenderci. Attualmente sulla loro panchina c’è l’ex Giuseppe Iachini, ma in caso di sconfitta il suo posto potrebbe saltare. Come possibile subentrante a parte Maurizio Sarri, circola un possibile altro ex bianconero: Luciano Spalletti.