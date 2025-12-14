mondoudinese udinese news udinese Udinese-Napoli | Il Top e Flop del match al Friuli!

udinese

Udinese-Napoli | Il Top e Flop del match al Friuli!

Termina il match tra friulani e partenopei con una grande vittoria per l'Udinese: ecco il top e flop della gara di oggi
Lorenzo Focolari Redattore 

Top

—  

Nota di merito per Zaniolo ma il vero top del match è Jurgen Ekkelnkamp che ha trovato una rete unica condita da una prestazione molto convincente

Flop

—  

Karlstrom non è stato al massimo della forma. Oscurato dai giocatori del Napoli, lo svedese non ha trovato spazio, Pecca di attenzione per quel fallo su Lobotka che ha annullato il secondo goal

