News Udinese | L’ex Floro Flores: “Sottil sta creando le basi per il futuro”

Oggi ha detto la sua al Messaggero Veneto l'attaccante Floro Flores. Ecco il suo parere sul momento negativo del club friulano

Redazione

La squadra di Andrea Sottil non riesce più a vincere e sembra lontana dalla forma vista nella prima parte di stagione. Non solo gli addetti ai lavori se ne sono accorti, ma anche molti ex calciatori ed anche molti ex Udinese. L'ultimo a dire la sua è stato proprio Antonio Floro Flores che ha guidato l'attacco dei friulani nelle famose notte europee assieme ad Antonio Di Natale. Ecco le parole dell'attaccante nei confronti della squadra friulana.

L'ex attaccante dell'Udinese Antonio Floro Flores ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto dove ha parlato del momento dei bianconeri: "Il campionato è ancora molto lungo, quindi i tifosi non devono preoccuparsi. Le vere preoccupazioni, invece, nascono quando una squadra non fa gioco e non va al tiro. Ma questo non è il problema dell’Udinese che invece è viva e ha provato a vincere fino alla fine".

Le somiglianze — Floro Flores ha poi parlato di Andrea Sottil: "Sottil sta creando le basi per il futuro. È senza Deulofeu e questa Udinese non merita di essere fischiata". Per concludere, l'ex attaccante bianconero ha riflettuto sul periodo di Beto, a secco di gol nelle ultime partite: "Deve essere bravo a capire cosa gli manca e a lavorare su quello. È un attaccante che ha i gol in canna e lo ha dimostrato. Beto mi ricorda Osimhen, che quando era arrivato a Napoli era un po’ grezzo, ma poi si è affinato. Se Beto vuole fare il salto di qualità non deve sbagliare i controlli e gli appoggi che devono diventare il suo pane". Cambiando rapidamente argomento, ecco i 5 profili che potrebbero sostituire il numero Beto <<<