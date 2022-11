Spezia-Udinese | Ecco il focus sul migliore in campo: altro assist per lui

Ecco l'appuntamento settimanale in cui viene analizzata la prestazione del migliore in campo. Una partita giocata al top e altro assist

Il team bianconero deve mettere alle spalle l'ennesimo pareggio. Gli uomini di Sottil devono essere bravi a non staccare la spina e trasformare in energia positiva le recenti delusioni Il calendario ora recita Napoli, avversario difficilissimo e in cerca dei tre punti per chiudere al meglio la prima parte di stagione. Ieri contro i liguri è emersa un po'di stanchezza. Sono stati diversi i giocatori che hanno sorpreso, ma solo uno è riuscito a dare la carica ai compagni. Ecco il focus sul migliore in campo.

Dopo aver firmato l'assist nella gara contro il Lecce, ieri è stata ancora la serata magica di Isaac Success. Il gol ancora non è arrivato, anche se solo il VAR glielo ha negato, ma è arrivato un altro assist e una prestazione coriacea.Success non smette mai di lottare, tiene su la squadra e aiuta i compagni in fase difensiva.

La prestazione — In una squadra troppo compassata e in calo fisico, Success suona la carica per i compagni. Grazie a lui i bianconeri alzano il baricentro e lui torna quello di questo avvio di stagione. Abile nel tenere avanti la squadra e bravo nel servire Lovric nel gol del pareggio. Adesso la formazione friulana non vede l'ora di continuare a lavorare in vista del prossimo incontro, soprattutto per poter cancellare queste ultime prestazioni. Nel frattempo non perdere tutti i voti assegnati stasera. Ecco le pagelle di Udinese e Spezia <<<