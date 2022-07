Notizie Udinese | Focus sul migliore in campo: ”Esordio da urlo”

Il giocatore sloveno, al debutto con la maglia bianconera, ha sorpreso tutti. Analizziamo nel dettaglio la sua prestazione

Ieri, 13 Luglio, l'Udinese è scesa in campo per la prima partita stagionale. E' stata un'amichevole dominata dal club friulano, ovviamente, considerando il basso livello degli avversari, il Rapid Lienz. Il pallino del gioco è stato nelle mani del team bianconero dal primo all'ultimo minuto e, seppur i ragazzi di Martin Lovric fossero nettamente inferiori a quelli di Andrea Sottil, la partita ha dato degli spunti interessanti in vista dei prossimi impegni e soprattutto del campionato di Serie A 2022/23. Da parte di tutta la squadra c'è stata una prestazione memorabile, nessuno escluso. In particolare, però, c'è un calciatore che ha brillato più di tutti sul terreno di gioco del Dolomitenstadion di Lienz. Per scoprire il suo nome, basta leggere il tabellino dei marcatori. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore in questione, ovviamente, è Sandi Lovric. Il centrocampista austro-sloveno, al suo debutto assoluto con la maglia dell'Udinese, ha fatto del suo meglio per non deludere le aspettative della dirigenza e dei tifosi, giunti dal Friuli per assistere alla prima uscita della nuova formazione guidata da mister Andrea Sottil. Stiamo parlando di un 24enne che dopo le ottime prestazioni sfoggiate con la casacca bianconera del Lugano, vorrà sicuramente conquistare la fiducia del mister e dei compagni in questa nuova esperienza.

Come sperato dallo sloveno classe '98, la sua prima partita con la maglia dell'Udinese è andata nel migliore dei modi. La sua prima magia arriva molto presto, dopo soli 10 minuti di gioco. Il 24enne di Lienz si inventa un colpo di tacco spettacolare in area di rigore, Nestorovski ne approfitta e insacca la palla alle spalle del portiere austriaco. Dopo tre minuti, Lovric si rende ancora protagonista, anticipando l'intervento dell'estremo difensore avversario e siglando il gol del 2-0. La doppiettapersonale arriva al 26esimo minuto, quando lo sloveno si mette in proprio e batte il portiere con un tiro dalla distanza. La sua prestazione ,inoltre, è stata anche condita da numerosi dribbling e imbucate per i compagni. Si prospetta, dunque, una grande stagione sia per il nazionale sloveno che per l'Udinese di Sottil.