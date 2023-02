Inter-Udinese | Il focus sul migliore in campo: Pereyra l’insostituibile

Il team friulano non riesce più a vincere, nel frattempo vediamo il focus sul migliore in campo dei bianconeri

L'Udinese esce sconfitta anche da San Siro. I nerazzurri passano nel finale per 3-1 grazie ai gol di Lukaku su rigore, Mkhitaryan e Lautaro, vano il momentaneo pareggio di Lovric alla fine del primo tempo. Al termine della gara c'è rammarico ed amarezza nelle parole del tecnico bianconero Andrea Sottil, che non ha visto di buon occhio la decisione del direttore di gara di concedere il calcio di rigore ai nerazzurri nella prima frazione di gioco. Nonostante questo un calciatore bianconero si è distinto per la solita qualità e leadership, motivo per cui si è preso il premio come migliore in campo secondo la redazione di MondoUdinese e non solo. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio la prestazione del giocatore bianconero.

La sua assenza è stata pesante come un macigno. Nonostante non siano arrivati i punti, ieri sera si è rivisto il vero Pereyra. Il capitano bianconero, riproposto da Sottil nel ruolo di mezz'ala, ha fatto una prestazione di un livello superiore. Qualità nei passaggi, interdizione, recupero palla e un assist al bacio. La sua leadership è indiscutibile, soprattutto vista l'assenza di Deulofeu, ma quello che ha sorpreso è stata la sua duttilità tattica. In poche parole dove metti Pereyra sta, e pure bene.

