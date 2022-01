Notizie Udinese – Focus sul migliore in campo: ”sembra Superman”

Andiamo ad analizzare nel dettaglio la prestazione di Marco Silvestri contro il team genovese. Il focus sul migliore in campo dei friulani

A Marassi, Genoa ed Udinese non si fanno male. Il match è terminato 0-0. Partita combattuta, dura e sporca. Tante interruzioni e poca fluidità nel gioco. Il team friulano è apparso stanco, spento e privo di idee. Fortunatamente, il grifone non ne ha approfittato. Speriamo che con la sosta, i ragazzi di Cioffi possano riposarsi e ricaricare le energie. Tuttavia, non è tutto da buttare. Ci sono anche diversi aspetti positivi. Uno di questi riguarda un calciatore bianconero. Ecco di chi si tratta.

Marco Silvestri

Senza dubbio, il numero uno bianconero è stato il migliore in campo. Se l'Udinese è riuscita a portare a casa un punto, gran parte del merito è di Marco Silvestri. Il portiere non ha fatto tante parate. Ne sono bastate due decisive e difficilissime. Al 4' del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ekuban calcia a botta sicura, ma l'ex Verona respinge con un grande riflesso. Sulla palla vagante si fionda Yeboah che tira in porta da due passi, ma ancora una volta il classe '91 si immola e salva i suoi compagni. Nel post partita della gara, lo stesso giocatore friulano, ha ammesso che l'intervento più difficile è stato il secondo. Dopo più di metà stagione possiamo dire che quello di Silvestri è stato un acquisto top.

Acquisto top

Marco Silvestri è arrivato ad Udine con il duro compito di sostituire Juan Musso. Il trentenne sta riuscendo nell'obiettivo di non far rimpiangere l'argentino. L'ex Verona dimostra esperienza ed affidabilità. Naturalmente, qualche giornata no è capitata anche a lui, ma sono molte di più le partite in cui gioca al top. Ricordiamo che la società gestita da Pozzo lo ha acquistato per ''soli'' 2,5 milioni di euro più uno di bonus. Ottimo affare.