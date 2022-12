Udinese-West Ham | Ecco il focus sul migliore in campo: sorpresa Ebosele

Il laterale irlandese ha dato prova delle sue qualità in fase di spinta e può rivelarsi un'arma molto gradita per il proseguo del campionato

Il team bianconero deve mettere alle spalle questa sconfitta indolore e proiettarsi ai prossimi impegni. Gli uomini di Sottil devono essere bravi a non staccare la spina e trasformare in energia positiva le recenti delusioni. Il calendario alla ripartenza recita Empoli , avversario difficilissimo e in cerca dei tre punti per la lotta salvezza Ieri, nonostante la sconfitta, sono stati diversi i giocatori che hanno sorpreso, ma solo uno è riuscito a dare la carica ai compagni. Ecco il focus sul migliore in campo.

Nell'amichevole con il West Ham il migliore tra i bianconeri è stato Festy Ebosele. Lo sottolinea anche il commento della Gazzetta dello sport: "Ti aspetti Beto (non si è mosso male, soprattutto a inizio gara) come giocatore che deve impressionare e invece, a sorpresa, ti ritrovi Enzo Festy Ebosele" .

La prestazione

Primo tempo ben gestito, con l'unico squillo che ha portato poi alla rete di Pereyra. Poi, nella seconda parte del match, il nazionale Under 21 irlandese ha fatto vedere di trovarsi finalmente a suo agio sulla corsia esterna. In un paio di occasioni è andato bene sul fondo, creando situazioni favorevoli gestite male da Arslan e Nestorovski. Questo gli sono valsi pure i complimenti di Sottil che a fine gara si è detto sorpreso del rendimento del suo laterale. L’Udinese non ha comunque demeritato, riuscendo a passare in vantaggio per prima. Le tante assenze, però, hanno condizionato i friulani. non perdere le pagelle assegnate dopo questo incontro. Ecco tutti i voti <<<