News Udinese / Focus! Vediamo quante ne sai sull’Udinese…siamo tornati!

Anche questo fine settimana di calcio è terminato. In casa Udinese sembra andare tutto alla grande ma se si guarda bene c'è un piccolo dettaglio che non fa sorridere la società friulana. Sono i giocatori in prestito che in questa settimana non hanno fatto un ottima figura.

Ma spieghiamoci bene. L'Udinese ha in prestito in giro per il mondo svariati giocatori che dovrebbero rientrare alla base alla fine di giugno. Allora per tenerli d'occhio abbiamo analizzato le loro situazioni attuali. Molti di questi nelle ultime partite non sono scesi in campo o hanno offerto prestazioni non esaltanti. Ma andiamo al dunque!