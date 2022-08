Notizie Udinese | Focus sul migliore in campo dei bianconeri

Ieri, 13 Agosto, l'Udinese è scesa in campo per la prima partita stagionale in Serie A. I bianconeri si dovuti arrendere per 4-2 ai campioni d'Italia, bravi a sfruttare tutte le indecisioni della retroguardia friulana. Nonostante la sconfitta, la gara ha dato degli spunti interessanti a Sottil, con l'Udinese che per buoni tratti ha mostrato anche cose positive, soprattutto in ripartenza e sui calci piazzati. Proprio da corner è arrivato il momentaneo vantaggio bianconero, con Rodrigo Becao bravo a staccare di testa e firmare l'1-0.

Quando si parla di una sconfitta è sempre difficile scegliere il migliore in campo per la squadra che ha perso. Becao però, oltre al gol, ha fornito di nuovo una prestazione più che sufficiente. Rientrato solo in settimana dalla frattura alle ossa nasali ricevuta in amichevole contro il Bayer Leverkusen, il centrale classe '96 ha dimostrato perché rimane imprescindibile nello scacchiere tattico di Sottil. Bene in anticipo e in lettura, ha il compito di contenere le galoppate offensive di Leao e non sfigura. Preciso nel gioco aereo, cerca sempre di mettere una toppa agli errori difensivi dei compagni. E poi il gol, il primo in Serie A dell'Udinese targata 2022/2023 e terzo gol in carriera ai rossoneri, ormai autentica bestia nera della squadra allenata da Pioli. Altra prova di valore quindi per il difensore brasiliano che è sempre più leader del reparto difensivo friulano. E se il buongiorno si vede dal mattino, ci sono i presupposti che questa sia la stagione della sua consacrazione ad alti livelli. Se volete conoscere le prestazioni anche degli altri giocatori bianconeri, ecco i voti della nostra redazione <<<