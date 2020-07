Fofana: “Grande lavoro di squadra, potevamo vincere”

Il giocatore bianconero commenta ai microfoni del canale ufficiale il pareggio con i biancocelesti:

“In questo momento mi sento bene ma è dura fisicamente, dobbiamo gestire bene le partite. Siamo contenti perché abbiamo fatto un gran lavoro e potevamo vincere, ora bisogna prepararci per andare a Napoli e cercare di fare risultato. Sono triste per Jajalo, è un uomo importante per la squadra, spero non sia niente di grave. Ora dobbiamo andare avanti e farci trovare tutti pronti, anche i ragazzi della Primavera. Non guardo gli altri risultati o la classifica, mi concentro su di noi e sul prepararci bene per le prossime gare”.