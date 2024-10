Notizie Udinese – Follia Okoye: Nigeria bloccata 24 ore in aereoporto

Una scena grottesca, quasi un regolamento di conti quello attuato dalla Libia dopo la sfida con la Nigeria dell'altro giorno. Le Aquile d'Africa sono state bloccate in un aeroporto fantasma per più di 24 ore prima di poter ritornare nel loro paese e preparare la prossima sfida. Tra i presenti anche l'estremo difensore dell'Udinese, Maduka Okoye .

Una disputa che risale al match d'andata dove i Libici denunciano di essere stati trattati allo stesso modo. Logicamente la decisione finale è stata quella meno corretta, con un classico "occhio per occhio, dente per dente". Adesso tutto sembra essere tornato alla normalità, anche se questo resterà uno spiacevole inconveniente sicuramente da ricordare e raccontare in futuro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Beto pronto per tornare in Italia <<<