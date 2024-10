Verso Milan-Udinese | Fonseca ai ferri corti: il punto da Milanello

Paulo Fonseca si trova in una situazione decisamente complessa in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco le ultimissime da Milanello

Paulo Fonseca si trova ai ferri cortissimi , non solo con la società ma soprattutto con la rosa in vista del match contro l'Udinese. Al momento ci sono solamente sette calciatori presenti in quel di Milanello. Al momento il coach portoghese può lavorare solo con Tomori, Abraham, Emerson Royal, Thiaw, Terracciano, Jimenez ed Okafor.

Tutti gli altri sono momentaneamente out (Loftus Cheek) oppure impegnati con le nazionali (ben 18 i convocati tra Under 23 e prima squadra). Ad oggi la vera novità è quella che riguarda Tammy Abraham e Fikayo Tomori. I due al momento sono in dubbio contro l'Udinese, proprio per quanto avvenuto domenica scorsa contro la Fiorentina. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul possibile rientro di Sanchez <<<