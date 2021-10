News Udinese – Forestieri: “Sul cambio di modulo…”

Il giocatore bianconero è stato ospite ieri sera nella trasmissione televisiva Udinese Tonight. Ha parlato di tutti gli ultimi argomenti

Torna in campo nel migliore dei modi, lo fa da protagonista. Stiamo parlando di Fernando Forestieri che ieri sera è stato ospite ad Udinese Tonight e domenica protagonista sul campo da gioco di Marassi. Ha risposto in modo gentile e preparato a tutte le domande, non tirandosi mai indietro. Andiamo a scoprire cosa ne pensa del fatidico cambio di modulo. Novità anche per lui.