Forestieri: “Dobbiamo migliorare ancora alcuni aspetti difensivi, non saprei dire cosa è mancato”

UDINE – L’attaccante dell’Udinese, Fernando Forestieri, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv al termine della sfida persa 4-1 contro la Juventus all’Allianz Stadium. Di seguito riportiamo le sue parole: “Non saprei dire cosa è mancato oggi. I primi difensori siamo proprio noi attaccanti e forse avremmo dovuto aspettarli un po’ di più conoscendo la loro qualità, noi invece siamo andati a prenderli alti ma loro sono sempre usciti bene perché hanno grandi giocatori. Comunque quando si perde si perde tutti insieme e lo stesso quando si vince, dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti difensivi e altri fattori. Noi proveremo a fare meglio nelle prossime gare, siamo venuti qua per cercare di fare risultato e abbiamo dato il massimo ma purtroppo non ci siamo riusciti. Nei prossimi due giorni dobbiamo lavorare e preparare al meglio la partita di mercoledì provando a fare molto meglio di oggi. Io personalmente mi sento bene, ho avuto un infortunio che mi ha comunque permesso di allenarmi per cui fisicamente mi sento benissimo. Come ho sempre detto io sono qui per cercare di dare una mano ai miei compagni, sono a disposizione del Mister e darò sempre il massimo per la squadra sia da titolare che da subentrante“.

Analisi simile a quella fatta dal tecnico bianconero, Luca Gotti: “Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo commesso errori tecnici e abbiamo sbagliato cose che di solito facciamo molto meglio. Di fatto abbiamo regalato tre gol alla Juventus e questi errori in Serie A si pagano, soprattutto su campi come questo ed è chiaro che se poi non si sfruttano le occasioni a proprio favore tutto diventa più difficile. Sicuramente gli episodi influenzano le partite e segnare quel gol all’inizio avrebbe cambiato le cose, senz’altro stasera non siamo stati fortunati. Pussetto? La sensazione è che l’infortunio sia più grave di quello che pensassimo ma dobbiamo accertarcene”.