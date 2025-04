Notizie Udinese – Okoye è tornato in forma: il valore di mercato attuale

Il portiere nigeriano è rientrato dall'infortunio in grande stile e contro il Genoa è stato il migliore in campo

Lorenzo Focolari Redattore 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 12:30)

Inutile negare la prestazione di Maduka Okoye contro il Genoa. Il ragazzo si è portato a casa il titolo di migliore in campo dell'Udinese. Decisivi due miracoli e in generale una presenza straordinaria tra i pali. In tanti avrebbero pensato ad un rientro dall'infortunio più graduale e invece sin da subito Okoye è rientrato in grande stile.

Da quando è arrivato in Friuli il suo valore di mercato è sempre stato in continua ascesa. Non a caso, nel periodo al Watford la cifra massima è stata di 2,5 milioni di euro nel 2022. Adesso il cartellino di Okoye vale 7 milioni e mezzo secondo Transfermarkt.

Un'ascesa importante che va di pari passo con le prestazioni del ragazzo. Numeri di questo tipo potrebbero anche far pensare ad un possibile addio nella sessione estiva, anche se per adesso nulla si è ancora mosso attorno al portiere classe 1995.