Milan-Udinese | Ecco formazione scelta da mister Sottil – News

Ci siamo. Dopo il filotto delle amichevoli, adesso è arrivato il momento di fare sul serio. Andrea Sottil è stato fin troppo chiaro. L'Udinese scenderà in campo a San Siro con l'unico obiettivo di vincere. Non sarà facile contro i Campioni d'Italia ma le prime partite del campionato sono da sempre un enigma e tutto può succedere. Sulla carta, l'Udinese è svantaggiata ma i bianconeri hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Non temono i rossoneri e, nonostante i cambiamenti sul mercato, la rosa dell'Udinese continua ad essere competitiva.

Manca soltanto l'ufficialità ma non dovrebbero esserci dubbi. Mister Sottil ha fatto molte prove nel corso del ritiro austriaco. Adesso ha le idee chiare. Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Si riparte dal 3-5-2. Ecco come scenderà in campo l'Udinese. Non vi rimane altro che scorrere le schede in pochissimi secondi, cominciando da qui! <<<