Udinese-Istra | La formazione ufficiale: Samardzic out. Spazio per Martins?

Tutto pronto per la seconda amichevole dell'era Runjaic. Subito novità nell'undici titolare. Perez e Kristensen , ieri protagonisti della presentazione della nuova maglia, non prenderanno parte all'amichevole di Codroipo contro l'Nk Istra. Secondo forfait per i due difensori, già assenti lo scorso sabato nel primo test con il Bilje. Nessun motivo di mercato ma soltanto un po' di fatica di troppo nelle gambe.

Assenti anche i lungodegenti Davis e Ebosse, che continuano nei loro programmi personalizzati di recupero. Ovviamente non c'è Samardzic. Il serbo ha iniziato a lavorare in gruppo soltanto ieri, troppo presto quindi per vederlo in campo. Partirà dalla panchina Success, recuperato quasi completamente, dall'infortunio del finale della scorsa stagione. La novità è rappresentata da Matheus Martins: il brasiliano, rientrato a Udine dopo il prestito al Watford, potrebbe avere spazio a gara in corso.