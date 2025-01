Udinese – Tempo di formazioni: la prima bozza dei possibili titolari

Nonostante sia Martedì, andiamo a vedere la primissima idea di probabile formazione di mister Kosta Runjaic in vista della Dea

Prevenire è meglio che curare, il classico motto per non rimanere mai senza una soluzione o un piano di emergenza. Ciò è quello che mister Runjaic sembra voler fare, pertanto pensare già alla possibile formazione da schierare contro l'Atalanta non è un passo falso bensì una lungimiranza preventiva.