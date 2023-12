Inter-Udinese | Le formazioni ufficiali: Cioffi sceglie ancora Lucca in attacco

Tutto pronto per l'anticipo del sabato sera tra Inter e Udinese, in programma per le 20,45. Dopo la vittoria di ieri della Juventus, i padroni di casa sono chiamati ad una risposta per tornare ancora una volta al comando della classifica. I friulani, invece, hanno un necessario bisogno di punti per riuscire ad allontanarsi dalla zona retrocessione che dista solo un punto. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a vedere le scelte ufficiali di Inzaghi e Cioffi per la sfida di stasera.