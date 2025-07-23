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Udinese-Shabab Al-Ahli| le formazioni ufficiali del match!

Runjaic
Sono appena uscite le formazioni ufficiali della prima gara amichevole dell’Udinese durante il ritiro in Austria
Lorenzo Focolari Redattore 

Udinese 4-3-3

—  

Sava; Ehizibue, Kabasele, Solet, Zemura; Lovric, Zarraga, Payero; Pafundi, Davis, Brenner.

A disposizione:  Padelli, Venuti, Camara, Ekkelenkamp, Kamara, De Paoli, Atta, Pejicic, Palma, Pizarro, Bravo, Vinciati, Karlstrom, Ballarini, Bayo, Giannetti. All. Runjaic

Shabab Al-Ahli 4-2-3-1

—  

Hamad; Mateus Henrique, Renan, Igor Gomes, Kauan; Saaed, Suarez; Bala, Cartabia, Yuri Cesar; Mateus Dias.

A disposizione: Almenhali, Keita, Boualam, Lemos, Suhil, Ali, Irala, Eid, Garcia, Gonzales, Adyson, Dabbur, Planic, Murad, Alghassani, Alameeri. All. Paulo Sousa

 

 

 

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