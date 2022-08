Udinese-Salernitana | Le formazioni ufficiali: Esordio dal ‘1 per Bijol!

Tutto pronto per il debutto casalingo dei bianconeri che alle 18,30 scenderanno in campo contro la Salernitana. Gli uomini di Sottil sono chiamati a riscattare la sconfitta all'esordio contro i campioni d'Italia e per farlo dovranno limitare gli errori difensivi visti a San Siro. Le scelte sia da una parte che dall'altra non erano scontate, soprattutto dopo i due innesti importanti arrivati in settimana per i granata. Per l'Udinese è quindi già tempo di riscontri, per valutare i miglioramenti di una rosa rimaneggiata dopo la partenza di Soppy. Non perdere l'undici titolare delle due squadre che si sfidano per trovare i primi punti in campionato. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

Sottil ritrova Destiny Udogie dopo che il laterale italiano aveva saltato la sfida di Milano per un affaticamento muscolare. ci sono due novità rispetto alla gara contro i rossoneri: la prima è l'esordio in Serie A di Jaka Bijol, posizionato al centro della difesa al posto di Nuytinck. La seconda è lo spostamento nel ruolo di terzino destro di Perez, che prende il posto di Soppy. Panchina quindi per Ebosele che potrà dare il suo contributo a gara in corso. Per il resto confermata la squadra che aveva debuttato sabato scorso, con Success ancora preferito al rientrante Beto. Per la Salernitana da segnalare l'esordio in mezzo al campo del neo acquisto Maggiore, arrivato in settimana dallo Spezia, e il rientro in mediana di Radovanic, assente nella gara dell'Arechi per infortunio. In attacco confermata la coppia Botheim-Bonazzoli, con Ribery out dai convocati.