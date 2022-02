News Udinese / Ecco le formazioni ufficiali: fuori Pereyra!

L'Udinese è chiamata all'impresa in casa della capolista. A breve gli uomini di Cioffi saranno di scena a San Siro forti tuttavia dell'ottima prestazione contro la squadra di Sarri che seppur non ha portato i tre punti ha dato al mister toscano la consapevolezza che i suoi ragazzi sono pronti a battagliare per tornare a Udine con più punti possibili. Come i friulani, dal canto loro; anche i rossoneri cercano i tre punti per lasciarsi subito alle spalle il mezzo passo falso e staccare nuovamente i cugini guidati da Simone Inzaghi. Le aspettative sono quelle di una gara che vedrà entrambe le squadre, almeno sulla carta, protagoniste di un match combattuto dove i quasi trenta punti di differenza dovranno esser messi da parte. Ma andiamo a vedere le scelte dei due allenatori!