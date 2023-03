Udinese-Milan / Le formazioni ufficiali: Lazar e Pereyra dal primo minuto

Oggi è arrivato il grande momento e tra meno di un'ora scenderà in campo l'Udinese per un match di campionato a dir poco fondamentale. Il sogno Europa non è ancora tramontato, ma oggi serve una grande prestazione per poter continuare a credere in questo obiettivo. L'avversario saranno gli attuali campioni d'Italia. I rossoneri di Stefano Pioli cercheranno in tutti i modi di aggiudicarsi una vittoria nonostante dall'altra parte il team di Sottil è pronto per mettere il bastone tra le ruote al club. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le scelte dei due tecnici citati in precedenza. Ecco le formazioni ufficiali del match tra la squadra del Friuli Venezia Giulia e quella della Lombardia.

Le scelte dei due mister

In casa rossonera c'è una grandissima sorpresa oltre al rientro dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic. Stiamo parlando dell'esordio da titolare in questo nuovo ruolo per Ballo-Toure. Una scelta che vedremo se premierà il tecnico Stefano Pioli, ma adesso passiamo a tutte le sorprese che arrivano dai bianconeri di Sottil. In campo oggi si è scelta la via della qualità. In mediana sia Lazar Samardzic che Roberto Pereyra. I due calciatori più tecnici della squadra saranno per la prima volta insieme nello stesso reparto. In attacco il ballottaggio viene vinto per l'ennesima volta da Isaac Success con un Florian Thauvin che si accomoderà in panchina in vista della seconda frazione. Al fianco del nigeriano un inamovibile Beto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni dei due tecnici nel prepartita <<<