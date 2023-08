Salernitana-Udinese | Le formazioni ufficiali: Lucca titolare, ok Samardzic

La seconda gornata di campionato è alle porte e tra meno di un'ora ci sarà il fischio d'inizio che darà il via alla stagione delle zebrette in trasferta. Dopo la sconfitta pesante con la Vecchia Signora, l'Udinese vuole dare un segnale di ripresa. Si preannuncia una sfida molto interessante, contro una Salernitana capace di strappare un punto all'Olimpico alla prima uscita. Un test molto importante anche per conoscere l'attuale livello di forma dei bianconeri. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere subito quali saranno le formazioni ufficiali per la sfida di questa sera.

Le scelte di Sottil

Formazione titolarissima per l'Udinese di Andrea Sottil che deve rinunciare solo a Masina acciaccato, oltre ai lungodegenti Deulofeu, Ebosse ed Ehizibue. La formazione scelta dal tecnico, però, non regala nessuna sorpresa se non per il ballottaggio sulla corsia di sinistra. Oggi il duello viene vinto dal francese Kamara ai danni di Zemura. In attacco per la prima volta dal primo minuto il tandem Thauvin/Lucca. A centrocampo torna Samardzic al posto dello spagnolo Zarraga.