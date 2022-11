Le formazioni ufficiali di Spezia-Udinese: c’è Success dal 1′ minuto / News

Analisi del match

Non sarà una partita facile. Lo Spezia è quartultimo e ha un disperato bisogno di punti. Infatti, i liguri si trovano a quota 9 a tre sole lunghezze dal terzultimo posto, momentaneamente occupato dalla Cremonese. In casa però gli uomini di Gotti hanno forgiato le proprie fortune: tutti e 9 punti sono arrivati proprio tra le mura amiche. La classifica non lascia spazio a possibile interpretazioni. E' matematica pura. In caso di vittoria l'Udinese tornerebbe in zona Europa, scavalcando i giallorossi di Mourinho al sesto posto. Per quanto riguarda la squadra arbitrale: a dirigere la gara ci sarà Piccinini. Al VAR troviamo Marini e come AVAR, Muto.