Udinese-Juventus | Le formazioni ufficiali: Thauvin titolare con Beto

L'Udinese scenderà in campo tra qualche ora per l'incontro di campionato contro i bianconeri di Allegri. Le formazioni ufficiali

Dopo la sconfitta in rimonta con la Salernitana, i bianconeri tornano in campo per l'ultima gara stagionale contro la Vecchia Signora. I piemontesi cercano la vittoria per sognare l'Europa League, ma allo stesso modo vogliono provare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Diverse defezioni da entrambi le parti, con la Juve che dovrà fare a meno del bomber Vlahovic. Nel frattempo, andiamo a vedere le scelte dei due allenatori.

Le scelte di Sottil

Sottil opta per il ritorno di Beto dal 1', con Nestorovski che si accomoda quindi in panchina. Al posto di Zeegelaar squalificato, torna titolare Udogie sulla fascia sinistra. Sulla trequarti ritorna Thauvin, con Samardzic riportato nel suo ruolo di mezz'ala e Pereyra spostato sulla corsia di destra. Il calciatore francese avrà una chance per dimostrare il suo valore.