Napoli-Udinese | Le formazioni ufficiali: torna Beto a far coppia con Deulo

Ottavo posto e 24 punti collezionati dall'inizio del campionato. L'Udinese ha subito una battuta d'arresto che dura da sei partite, ma adesso Sottil vuole ricominciare a vincere ed è pronto a schierare la migliore formazione possibile per chiudere al meglio questa prima parte di stagione prima della sosta per il Mondiale. Ma non finisce qui.

Analisi del match

Non sarà una partita facile. Il Napoli è primo e non vede l'ora di continuare la propria striscia di vittorie per allungare sulle inseguitrici. Infatti, i campani al momento si trovano a più otto sul duo formato da Milan e Lazio. In casa gli uomini di Spalletti non hanno ancora perso una partita in tutta la stagione (solo un pareggio con il Lecce). In caso di vittoria l'Udinese tornerebbe in zona Europa, scavalcando i giallorossi di Mourinho al sesto posto. Serve un'impresa. Per quanto riguarda la squadra arbitrale: a dirigere la gara ci sarà Ayroldi.