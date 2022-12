Udinese-Athletic Bilbao | Le formazioni ufficiali: torna Ebosse titolare

Oggi si scende in campo per un incredibile incontro amichevole organizzato dalla società bianconera. Sono uscite proprio in questo istante le formazioni ufficiali di una partita che si preannuncia spettacolare ancora prima del fischio d'inizio. Si parla di un match tra due squadre che giocano un grande calcio e piene di campioni. Da una parte abbiamo l'Udinese di Andrea Sottil e dall'altra un Athletic Bilbao guidato dall'ex Barcellona Ernesto Valverde . Questa sarà una grande occasione per vedere il livello del nostro calcio a confronto con una squadra ben costruita. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le formazioni ufficiali e i ventidue che si daranno battaglia in una Dacia Arena in festa.

Le scelte dei due tecnici

Oggi ci sarà una grande occasione per vedere ancora dal primo minuto il nuovo tandem d'attacco. Si parla del duo Success e Beto che secondo il tecnico di Torino è fatto per completarsi a vicenda. Questo è sicuramente un banco di prova di grandissima qualità per poter capire se i due talenti possono effettivamente coesistere dopo la prova non scintillante di sabato scorso. Anche a centrocampo non mancano le sorprese, visto che le scelte virano su un'unica idea di gioco: la qualità e il possesso palla. Arslan e Lovric avranno l'occasione di poter provare a fare la differenza assieme ed anche in questo caso si tratta di una scelta a sorpresa. In difesa torna Ebosse titolare dopo l'esperienza in Qatar con il suo Camerun.