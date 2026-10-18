Tutto pronto al Bluenergy Stadium per il lunch match della settima giornata di Serie A: ecco gli undici titolari scelti da Runjaic e Di Francesco.
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L’Udinese si gioca una partita importante contro il Lecce, con l’obiettivo di interrompere la serie negativa e ritrovare una vittoria che manca da diverse giornate. Per il lunch match della settima giornata di Serie A, Kosta Runjaic punta su Davis come riferimento offensivo, supportato da Ekkelenkamp e Chakvetadze. In difesa spazio a Solet, Alaba ed Ebosse, mentre Di Francesco risponde con il tridente formato da N’Dri, Geubbels e Fatah.
Udinese-Lecce: le formazioni ufficiali
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Bertola, Abankwah, Palma, Arizala, Piotrowski, Kabasele, Miller, Vinciati, Gomez, Zanoli, Jovanovic.
Allenatore: Kosta Runjaic.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.
A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelè, Ndaba, Siebert, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott, Pierotti, Kaba, Monteiro.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
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