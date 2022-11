Le formazioni ufficiali di Udinese-Lecce: Sottil fa sul serio / News

Analisi e squadra arbitrale

Non sarà una partita facile. Il Lecce è quartultimo e ha un disperato bisogno di punti. Infatti, i pugliesi si trovano a quota 8 a due sole lunghezze dal terzultimo posto, momentaneamente occupato dalla Sampdoria. La classifica non lascia spazio a possibile interpretazioni. E' matematica pura. In caso di vittoria l'Udinese tornerebbe in zona Champions raggiungendo i giallorossi di Mourinho al quarto posto. Per quanto riguarda la squadra arbitrale: a dirigere la gara ci sarà Fourneau. Al VAR troviamo MASSA e come AVAR, Abisso.