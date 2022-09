Udinese-Inter | La fotogallery del match: rivivi la sfida in tre scatti

Il team guidato da Andrea Sottil, dopo aver riacciuffato i nerazzurri nel primo tempo, passano in vantaggio esattamente al minuto '84, grazie alla prima rete in bianconero di Jaka Bijol. Il centrale sloveno, in torsione, anticipa De Vrij sul fendente ben calciato da Deulofeu e firma il 2-1. Handanovic non può fare altro che osservare la sfera insaccarsi sul secondo palo.