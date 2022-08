Udinese – La fotogallery del primo match di campionato: “Tutto in tre scatti”

Si conclude oggi il primo incontro di campionato per la società bianconera guidata dal tecnico Andrea Sottil. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza in tutti i modi e continua a giocare il suo calcio. Oggi non ha premiato, visto che è arrivata una sconfitta per 4-2 contro gli attuali campioni d'Italia. A fare la differenza sono stati (senza ombra di dubbio) degli errori individuali nel corso della giornata.