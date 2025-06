Notizie Udinese – I francesi del club alla sbarra! Riconferme e cessioni

I giocatori francesi dell'Udinese sono stati riconfermati in gran parte in vista di una prossima stagione: ecco i nomi

L’Udinese per la stagione 2025/26 manterrà un forte legame con la Francia . Questo è confermato dal rinnovo del capitano Florian Thauvin e di Arthur Atta , due elementi fondamentali per le strategie di mister Runjaic su cui la dirigenza ha deciso di investire da tempo.

Per quanto riguarda il capitano, i Pozzo hanno attivato l’opzione per estendere il suo contratto con il club friulano; Atta è stato riscattato dopo il prestito dal Metz. Anche Oumar Solet ha ricevuto conferma, diventato in pochi mesi un giocatore ricercato, ma dovrebbe continuare a dirigere la difesa bianconera; lo stesso vale per il belga Christian Kabasele, un valido supporto, e per Hassane Kamara.