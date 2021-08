Udinese – Una Francia d’oro: la Ligue 1 è piena di occasioni / Tutti gli affari!

Ovviamente e come è giusto che sia, continuiamo a parlare di calciomercato. Forse è ancora un pò troppo presto per poter dare un giudizio alla sessione estiva del mercato dell'Udinese. Marino ha ancora del tempo a disposizione. Non tantissimo ma c'è. Il 31 agosto si avvicina giorno dopo giorno. I tifosi hanno espresso i loro desideri ma ancor più ad alta voce li avrebbe espressi anche e soprattutto Luca Gotti. Non dimentichiamoci che non era scontato che Gotti rinnovasse il suo contratto con l'Udinese. Avrà sicuramente richiesto delle garanzie dal punto di vista del mercato e adesso attende i frutti e le eventuali promesse della società. A tal proposito, oggi vi portiamo in Francia... <<<