Udinese – L’intervista di Franco Collavino: i dettagli

Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di tanti temi della squadra

Il direttore generale Franco Collavino , ha rilasciato una lunga intervista a Diario As , in cui ha trattato tante tematiche riguardanti la squadra è la società bianconera

Su Runjaic:”Il suo arrivo non è stato un passo nel buio. I nostri osservatori seguono attentamente non solo i giocatori, ma anche gli allenatori, e da tempo Kosta era presente nella nostra lista. Gianluca Nani, il nostro Direttore Tecnico, è rimasto colpito dalla sua esperienza al Legia Varsavia. Dopo una stagione particolarmente complicata, sentivamo l'esigenza di un cambiamento radicale rispetto al passato. Sin dal primo giorno, il mister ha dimostrato le sue qualità, e i risultati che abbiamo ottenuto non sono frutto del caso”.