Inter-Udinese | Frattesi a tutta fascia? La nuova idea di Simone Inzaghi

Forte emergenza in difesa in casa Inter in vista della prossima gara di Serie A contro l'Udinese. Con gli ultimi infortuni capitati a De Vrij e Dumfries, Inzaghi sta studiando le mosse per capire come disporre i suoi. Sono anche infatti da monitorare le condizioni di Alessandro Bastoni, appena rientrato dal risentimento al polpaccio, e dell'ex Cuadrado, non ancora al 100%.