Sassuolo-Udinese | Friulani bestia nera: gli emiliani non vincono dal 2018

Dopo le tre vittorie consecutive per i friulani e i tre i pareggi di fila dei neroverdi guidati da Dionisi, siamo finalmente di fronte a grande classico degli ultimi anni in Serie A. Il Sassuolo torna così al Mapei per invertire il trend negativo contro l'Udinese, dopo aver ottenuto un buon pari contro la formazione di Stefano Pioli. Complessivamente i neroverdi si sono aggiudicati solo una vittoria davanti ai propri tifosi contro i bianconeri da quando sono nel massimo campionato italiano. Sarà però la prima volta in Serie A tra Sottil e Dionisi, dopo essersi scontrati nei campionati cadetti.