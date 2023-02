Udinese | I friulani possono essere il capolinea dell’ex Gotti allo Spezia

Delicata la situazione di Gotti sulla panchina dello Spezia: il tecnico è in forte bilico, con le prossime gare decisive per il suo futuro

La doppietta di Verde aveva illuso. Lo Spezia è uscito dal Castellani con un altro pareggio che lascia con il fiato sospeso. Se oggi l'Hellas riuscirà a battere la Salernitana, in uno scontro salvezza che si preannuncia infuocato, la zona rossa sarebbe a soli tre unti di distacco. Gli uomini di Luca Gotti non vincono dal lontano 15 gennaio in quel di Torino: da lì in poi sono arrivate tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro, con il tecnico ex Udinese ora a forte rischio esonero.

Secondo quanto riportato stamane da Il Secolo XIX, l’allenatore dello Spezia è atteso ad una reazione d’orgoglio, dovendo fronteggiare nel giro di una settimana due sfide pressoché decisive per il proprio futuro. La prima contro la Vecchia Signora domenica, davanti al pubblico del Picco, la seconda invece, quasi come per scherzo del destino, nella sua vecchia casa, la Dacia Arena, dove con l’Udinese si è tolto più di qualche soddisfazione ed ha ben impressionato per carisma e versatilità di gioco.

Gotti a un bivio — Il tecnico dello Spezia è ora ora giunto ad un crocevia. Se da una parte la gara contro gli uomini di Allegri rappresenta un ostacolo non indifferente, dall'altra la sfida in Friuli non può essere sbagliata. Nel frattempo, il club ligure medita il possibile epilogo del rapporto: la scarsa tenuta fisica e gli eccessivi gol subiti nel finale di partita tra le maggiori responsabilità del tecnico Gotti.