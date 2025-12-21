Okoye—
Non c'è molto da dire, una lettura sbagliata sotto tutti i punti di vista. Parata di gomito fuori area
udinese
Voto 3
Il danese tenta di resistere ma così come Solet, senza un difensore tutti hanno fatto fatica.
Voto 5
Anche il francese si perde prima del dovuto e non rende per tutta la gara perdendo la lucidità. Trova il goal della bandiera
Voto 5.5
Non può fare nemmeno 10 minuti di gioco per via dell'espulsione pertanto rimane quel tiro da lontano facile per De Gea e nulla più.
SV
Corse infinite solo all'indietro dal momento che non c'è stata la forza di reagire alle incombenze sulla corsia. Giallo che pesa sul voto.
Voto 5
Stavolta la magia finisce. Dodo è troppo avanti per l'ex Spezia che fa fatica a tenere il brasiliano per tutti i minuti.
Voto 5
Il fallo che porta al goal della Fiorentina è stato causato da lui. Scompare per tutta la gara.
Voto 4
Gudmusson si gira e rigira mentre lo svedese rimane fermo come un fossile nell'ambra e l'islandese della viola segna l'eurgoal de 2 a 0. Gara fuori da ogni sufficienza
Voto 4.5
Litiga un po' con Solet, si è perso quasi subito da dopo l'espulsione e non ha contribuito alla difesa e lo sviluppo di qualsiasi idea
Voto 4.5
Sostituito all'alba del secondo tempo, è stato l'unico che ha mosso qualcosa con un destro basso al lato della porta
Voto 5.5
Il gigante inglese spende tanto per rincorrere ma rimane da solo in una partita troppo difficile per essere trainata da lui.
Voto 5.5
Lovric: Si immette in un contesto infernale risultando abbastanza prolifico
Kamara: Pronti via impegna De Gea con un tiro molto pericoloso ma che viene sventato.
Mister che non può avere colpa sull'approccio della gara e sullo svolgimento post espulsione. Ruota in modo intelligente ridando minuti a Kamara e risparmiando Zaniolo.
Voto 5.5
