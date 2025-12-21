mondoudinese udinese news udinese Fiorentina-Udinese 5:1 | Okoye porta a fondo i friulani: le pagelle

Fiorentina-Udinese 5:1 | Okoye porta a fondo i friulani: le pagelle

Fiorentina-Udinese 5:1 | Okoye porta a fondo i friulani: le pagelle - immagine 1
Notte fonda al Franchi per l’Udinese che dopo l’espulsione di Okoye non ha retto il confronto: risorge la Viola
Lorenzo Focolari Redattore 

Okoye

—  

Non c'è molto da dire, una lettura sbagliata sotto tutti i punti di vista. Parata di gomito fuori area

Voto 3

 

 

Kristensen

—  

Il danese tenta di resistere ma così come Solet, senza un difensore tutti hanno fatto fatica.

Voto 5

 

 

Solet

—  

Anche il francese si perde prima del dovuto e non rende per tutta la gara perdendo la lucidità. Trova il goal della bandiera

Voto 5.5

 

 

Kabasele

—  

Non può fare nemmeno 10 minuti di gioco per via dell'espulsione pertanto rimane quel tiro da lontano facile per De Gea e nulla più.

SV

 

Zanoli

—  

Corse infinite solo all'indietro dal momento che non c'è stata la forza di reagire alle incombenze sulla corsia. Giallo che pesa sul voto.

Voto 5

 

 

Bertola

—  

Stavolta la magia finisce. Dodo è troppo avanti per l'ex Spezia che fa fatica a tenere il brasiliano per tutti i minuti.

Voto 5

 

 

Ekkelenkamp

—  

Il fallo che porta al goal della Fiorentina è stato causato da lui. Scompare per tutta la gara.

Voto 4

 

 

Karlstrom

—  

Gudmusson si gira e rigira mentre lo svedese rimane fermo come un fossile nell'ambra e l'islandese della viola segna l'eurgoal de 2 a 0. Gara fuori da ogni sufficienza

Voto 4.5

 

Piotrowski

—  

Litiga un po' con Solet, si è perso quasi subito da dopo l'espulsione e non ha contribuito alla difesa e lo sviluppo di qualsiasi idea

Voto 4.5

 

Zaniolo

—  

Sostituito all'alba del secondo tempo, è stato l'unico che ha mosso qualcosa con un destro basso al lato della porta

Voto 5.5

 

 

Davis

—  

Il gigante inglese spende tanto per rincorrere ma rimane da solo in una partita troppo difficile per essere trainata da lui.

Voto 5.5

 

 

Subentrati

—  

Lovric: Si immette in un contesto infernale risultando abbastanza prolifico

Kamara: Pronti via impegna De Gea con un tiro molto pericoloso ma che viene sventato.

Runjaic

—  

Mister che non può avere colpa sull'approccio della gara e sullo svolgimento post espulsione. Ruota in modo intelligente ridando minuti a Kamara e risparmiando Zaniolo.

Voto 5.5

 

 

 

