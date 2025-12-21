Gudmusson si gira e rigira mentre lo svedese rimane fermo come un fossile nell'ambra e l'islandese della viola segna l'eurgoal de 2 a 0. Gara fuori da ogni sufficienza

Piotrowski

Litiga un po' con Solet, si è perso quasi subito da dopo l'espulsione e non ha contribuito alla difesa e lo sviluppo di qualsiasi idea