Udinese – Dalla provincia belga al Friuli: il percorso di Kabasele

Christian Kabasele, attuale difensore centrale dell'Udinese, ha percorso una strada lunga e tortuosa per arrivare al calcio che conta. Nato in Congo e cresciuto in Belgio, il classe '91 ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili dell'Eupen. Dopo alcune esperienze in prestito e un'avventura in Bulgaria con il Ludogorets, Kabasele ha trovato la consacrazione in Belgio con la maglia del Genk per poi approdare al Watford.