Notizie Udinese – Paròn Pozzo si muove sul fronte societario: il punto

Paròn Pozzo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul passato, presente e futuro della società legata all'Udinese

Lorenzo Focolari Redattore 18 dicembre - 10:02

All'incontro natalizio con i media, Paròn Pozzo ha fatto nuovamente riferimento a importanti obiettivi raggiunti con l'Udinese. I giornali locali hanno riportato una parte del suo discorso: "Mi sono avventurato in questa esperienza quasi per caso, guidato dalla mia passione. Ci sono stati periodi complicati e altri di gioia".

Pozzo continua: "Sinceramente, come tifoso, avrei desiderato vivere momenti più divertenti, ma nella gestione di una squadra è fondamentale fare i conti con i costi operativi, un club o un investitore non possono permettersi certe spese, soprattutto se si parla di una squadra di provincia. Siamo comunque in Serie A da 31 anni di fila, ma non possiamo arrestarci, per cui dico che all’Udinese siamo disponibili ad accogliere chiunque voglia aiutarci".

Pozzo chiude: "Chi desidera investire con noi sarà il benvenuto, poiché in questo modo avremmo la possibilità di competere con le grandi società acquistando giocatori di valore e già esperti, mentre attualmente stiamo scommettendo sui giovani talenti che richiedono tempo per affermarsi". Le ultime di mercato: Il bomber ai saluti! Offerta shock dal Brasile <<<