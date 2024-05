Frosinone-Udinese / L’amarezza di Stirpe: “L’Udinese non ha meritato”

Il Frosinone retrocede ufficialmente in Serie B e per la terza volta non riesce a mantenere la categoria. Ecco le dichiarazioni del mister

Nicola Badursi 26 maggio - 23:43

Il Frosinone retrocede ufficialmente in Serie B e per la terza volta non riesce a mantenere la categoria. Colpa di una rete clamorosa da parte di Keinan Davis. Ecco le dichiarazioni del presidente Stirpe a DAZN.

"Il calcio è questo, bisogna saper accettare i risultati del campo. Con un pizzico di capacità nel saper gestire alcuni episodi non saremmo arrivati a questa corrida finale. Non penso che l'Udinese abbia meritato di vincere, questa cosa ci è successa molte volte quest'anno. Evidentemente abbiamo dei limiti e bisogna ripartire dal cercare di migliorarci".

Poche parole, ma chiare che tendono a esplicare tutta la delusione per una salvezza che sembrava in pugno ma è scappata minuto dopo minuto. Adesso non perdere tutti i voti assegnati questa sera. Ecco le pagelle di Frosinone-Udinese <<<