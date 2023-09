Udinese-Frosinone / Il top e flop del match: Silvestri in rialzo

Stagione dell'Udinese non è iniziata nel migliore dei modi. Il secondo pareggio in fila e soprattutto una vittoria che manca da troppo tempo

Si è concluso il terzo incontro stagionale per la squadra del Friuli Venezia Giulia. Il team capitanato dal centrocampista Walace ha giocato una buona prova nel complesso, ma non è riuscita a prevalere contro un Frosinone che si è difeso al meglio e ha anche cercato di colpire in ripartenza. Adesso non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il top ed il flop di questo incontro.